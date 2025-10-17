O duelo entre Nacional e Rebordelo para a Taça de Portugal foi adiado para a tarde deste sábado e tem início marcado para as 15 horas.

Esta foi a solução encontrada, uma vez que os madeirenses viram o voo para o Porto cancelado pela «fraca visibilidade no Aeroporto da Madeira». Em alternativa, a comitiva vai voar para Lisboa na noite desta sexta-feira, aterrando já depois da uma da manhã no Aeroporto Humberto Delgado e pernoitando na capital portuguesa.

Segundo apurou o Maisfutebol, o Nacional vai viajar para o Porto de avião pelas 9 horas de sábado e segue para Trás-os-Montes depois disso, parando no caminho para almoça. Às 15 horas, entra em cena , em Rebordelo. O encontro estava inicialmente agendado para as 11h.

«O Nacional agradece a disponibilidade e colaboração da Federação Portuguesa de Futebol e do Rebordelo no reagendamento desta partida», escreveram entretanto os madeirenses em comunicado.

Depois do jogo na Taça, o Nacional volta ao continente a 26 de outubro, em encontro do campeonato, no reduto do Estoril.

[Peça atualizada às 16h50]