Taça: Nacional admite adiar duelo com Rebordelo após cancelamento do voo
Má visibilidade no Aeroporto da Madeira impediu a viagem para o Porto
O duelo entre Nacional e Rebordelo para a Taça de Portugal corre o risco de ser adiado. Os madeirenses viram o voo para o Porto cancelado devido «à fraca visibilidade no Aeroporto da Madeira». Enquanto aguardam novas informações, o grupo às ordens de Tiago Margarido assume a possibilidade de adiar o encontro agendado para a manhã de sábado (11h).
Depois do jogo na Taça, o Nacional volta ao continente a 26 de outubro, em encontro do campeonato, no reduto do Estoril.
