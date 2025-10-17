O duelo entre Nacional e Rebordelo para a Taça de Portugal corre o risco de ser adiado. Os madeirenses viram o voo para o Porto cancelado devido «à fraca visibilidade no Aeroporto da Madeira». Enquanto aguardam novas informações, o grupo às ordens de Tiago Margarido assume a possibilidade de adiar o encontro agendado para a manhã de sábado (11h).

Depois do jogo na Taça, o Nacional volta ao continente a 26 de outubro, em encontro do campeonato, no reduto do Estoril.