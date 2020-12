O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, em declarações após a vitória sobre o Nacional, na Madeira, por 3-1.

«Fico satisfeito com o resultado e a exibição. Por vezes temos resultados e não temos exibições, e outras vezes é o contrário. Mas fico contente pela prestação geral da equipa, quer ao nível do resultado, quer da exibição. Os jogadores estiveram a um nível muito bom, os movimentos ofensivos e defensivos foram muito bem conseguidos. Antes do jogo disse aos meus jogadores que se demonstramos competência até ao último terço, também somos competentes para criar mais dificuldades ao adversário no último terço. O desafio foi esse, e acho que a equipa criou oportunidades, teve dinâmica, fez três golos, conseguiu ter bola, controlar momentos importantes do jogo, e teve caráter para aguentar a vantagem de 2-1. Quando estamos a ganhar por 2-0 e se sofre o 2-1, torna-se extremamente complicado, porque a equipa da casa galvaniza-se. O 2-1 traz oxigénio ao jogo e nós demos oxigénio ao Nacional. Preocuparam-me os últimos minutos da primeira parte, porque era importante chegar ao intervalo com vantagem. Cometemos alguns erros na primeira parte, tivemos perdas importantes, mas fomos melhorando e a segunda parte agradou-me bastante, porque demos muito pouco, conseguimos bastante, e no geral, acabámos por ser ainda mais competentes. O resultado de 3-1 premeia bem aquilo que a equipa fez em campo.»

[Santa Clara afasta-se da luta pela permanência?] «É verdade que se afasta, mas também é verdade que ainda estamos no início. É muito prematuro para dizer o que vai acontecer. Sabemos é que vai ser campeonato longo e que vai ser preciso estar alerta, continuar a ser humildes, e hoje foi uma lição de humildade para a equipa. Perceber que os jogos são para se vencer, se possível a jogar bem. Hoje, ambos os aspetos foram conseguidos, mas precisamos de ser consistentes para andarmos bem posicionados na tabela. Eu acredito que isso é possível, foi isso que lhes disse. Quando acredito naquilo que se faz, mesmo que às vezes não seja a melhor forma de atingir o fim, a crença leva ao sucesso. E se a equipa continuar assim, humilde, a crescer, a demonstrar que quer mais, é possível andarmos bem, mas é prematuro dizer. Temos de perceber até onde queremos ir.»

[Último jogo de Thiago Santana?] «Não, não confirmo. É jogador do Santa Clara, se algo se passar, isso terá de ser a direção a dizê-lo, e neste momento não tenho essa informação.»