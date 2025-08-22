O Santa Clara e o Sp. Braga já conhecem as equipas de arbitragem para os jogos da segunda mão do play-off das competições europeias, da Liga Conferência e Liga Europa, respetivamente.

Os açorianos, na visita ao terreno do Shamrock Rovers, vão ser arbitrados por Matej Jug, que será assistido por Matej Žunič e Manuel Vidali. O quarto árbitro nomeado foi Dejan Balažič. No VAR estará Tamás Bognár, assistido por Roberto Ponis.

Os minhotos, que recebem o Lincoln Red, vão ser orientados por uma equipa belga. Erik Lambrechts será o árbitro principal, assistido por Jo de Weirdt e Kevin Monteny, enquanto Nathan Verboomen será o quarto árbitro. Nomeado para o VAR foi Bram Van Driessch, que terá o auxílio de Bert Put.

Na próxima quinta-feiras, às 20h, os portugueses tentam carimbar a passagem à fase liga das respectivas competições. A equipa de Vasco Matos precisa de dar a volta à derrota caseira (2-1) e o coletivo de Carlos Vicens, que tem uma tarefa mais fácil, apenas precisa de segurar a goleada na primeira mão (4-0). Poderá acompanhar ambos os jogo AO MINUTO no Maisfutebol.



