Declarações de Tiago Margarido, treinador do Nacional, na flash-interview da Sporttv, após o empate 3-3 frente ao Santa Clara, em jogo em atraso da 16ª jornada, disputado este domingo, 11 de Janeiro, na Madeira.

[O empate tem um sabor amargo?]

Logicamente que sim, depois de termos conseguido dar a volta ao jogo. Tivemos uma entrada em falso que permitiu ao adversário uma vantagem de dois golos. A equipa acreditou sempre. Reagiu bem. Fizemos a remontada e, apesar do maior ascendente do Santa Clara nos últimos minutos, perder assim, no último lance do jogo, onde colocam muita gente na área… vem ao de cima aquela questão da aleatoriedade do jogo. Calhou para eles. Quero valorizar o que a equipa fez, ao virar uma desvantagem de dois golos. Foi um grande jogo de futebol.

[Como explica a entrada do Nacional no jogo, estando a perder por dois logo aos 15 minutos?]

Se repararmos, o primeiro golo surge de um erro individual que faz parte. É futebol. E isso faz com que eles cheguem à vantagem. Depois, estávamos a reencontrar-nos no jogo, a ajustar peças, e eles chegam ao segundo golo.

A partir do momento em que conseguimos estabilizar o jogo, ganhámos ascendente. O grupo mostrou uma força muito grande, uma crença muito grande. Quero muito valorizar isso porque não é a primeira vez que acontece. Este último lance resulta de uma confusão, de uma carambola. Faz parte: é futebol.