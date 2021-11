O Rio Ave venceu o Nacional pela margem mínima (1-0) e somou o segundo triunfo consecutivo na II Liga.

O golo de Vítor Gomes, aos 63 minutos, fez a diferença no marcador do Estádio dos Arcos.

Com esta vitória, os vilacondenses subiram à condição ao terceiro posto e ultrapassaram o Benfica B, que ainda não jogou nesta jornada. Já o Nacional, somou a primeira derrota no campeonato com Rui Borges e está na nona posição, com 16 pontos, os mesmos do Estrela da Amadora que vai defrontar, justamente, a equipa secundária dos encarnados.