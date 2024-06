O FC Porto venceu o Sporting, no quinto jogo da meias-finais do Campeonato Nacional de hóquei em patins - a chamada 'negra -, e apurou-se para a final da competição. Ganhou nas grandes penalidades após um teimoso 5-5, concluindo o 3-2 em vitórias neste playoff.

O jogo foi disputado no Dragão Arena, no Porto, nesta quarta-feira, e teve grandes emoções. Jorge Nuno Pinto da Costa e André Villas-Boas estiveram na bancada. Gonçalo Alves abriu cedo o marcador, a favor do FC Porto (marcando ao antigo clube). Alessandro Verona empatou de imediato, mas Carlo Di Benedetto, Mena e Gonçalo Alves, de novo, fizeram o 4-1 antes do intervalo, a favor do FC Porto.

Gonçalo Alves a surpreender Girão 💪

🏑 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @FCPorto 1 x 0 @SCPModalidades#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/MnR3PJmY6T — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 12, 2024

Desta forma, o jogo parecia praticamente controlado para a equipa da casa. Mas o Sporting, campeão europeu da modalidade, reagiu na segunda parte. Em 20 segundos, Toni Pérez reduziu, Ferran Font deu nova esperança com o 4-3 (marcando de costas para a baliza) e Rafa Bessa empatou a praticamente cinco minutos do fim.

Pouco depois, o leão Souto acertou na barra. O Sporting ainda reclamou falta do guardião Mali sobre o jogador leonino, na sequência do lance, mas nada foi assinalado. O jogo teve mesmo de ir a prolongamento.

Ferran Font volta a meter o Sporting na luta 👏

🏑 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @FCPorto 4 x 3 @SCPModalidades#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/hc1eTyv7np — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 12, 2024

Na primeira parte, ninguém quis dar o braço a torcer. Ferran Font marcou no primeiro minuto do prolongamento, demonstrando de novo inspiração no ataque, mas Carlo Di Benedetto repôs o empate no quinto minuto, de forma oportunista. Na segunda parte, não houve golos, mas houve bola no poste da baliza de Mali, após remate de Toni Pérez, no último segundo. Na decisão por grandes penalidades, os portistas marcaram duas vezes (Gonçalo Alves e Edu Lamas), enquanto que o Sporting falhou todos.

O FC Porto está na FINAL do Campeonato Nacional 💪



🏑 Campeonato Placard Hóquei em Patins | @FCPorto 5 x 5 @SCPModalidades (2 x 0 a.p.)#HóqueiELEVEN pic.twitter.com/QakBcn8oke — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) June 12, 2024

O FC Porto pode encontrar o Benfica na final, que joga nesta quinta-feira com a Oliveirense, na outra meia-final e fazer o 'tira-teimas' do maior dominador da modalidade em Portugal - ambas as equipas somam 24 títulos do Campeonato Nacional. A final também é disputada à melhor de cinco, com início no próximo domingo.