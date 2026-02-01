Tiago Margarido falou à flash da Sport tv após a derrota do Nacional na visita ao Sporting (2-1), na 20.ª jornada da Liga.

«Custa perder desta forma, a equipa fez uma grande exibição e foi bastante competente, fomos quase perfeitos. Anulámos a primeira fase de jogo do Sporting, sobretudo no interior. A linha defensiva estava subida para evitar as combinações interiores do Sporting, sobretudo com o Pote. Jogámos com coragem, pressionando os centrais e o Morita. E com bola soubemos ter personalidade, com ligações até à baliza do Sporting. Perder assim no fim não é fácil. Saímos com um amargo de boca assinalável.»

«O Nacional é uma equipa de trabalho, com jogadores humildes. A equipa tem sido competente e vamos crescer. Vivemos de pontos, isso era fundamental e era o nosso foco. Saímos tristes porque não o conseguimos.»