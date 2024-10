João Aurélio, capitão do Nacional, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (1-3), no Estádio de Alvalade, em jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

- Uma primeira parte em que estivemos muito bem defensivamente, chegamos à área contrário por algumas vezes, com algum perigo, mas não conseguimos definir da melhor maneira. A segunda parte foi muito diferente., o Sporting marcou dois golos de bola parada e conseguiu abrir o jogo. Tornou-se mais difícil correar atrás do resultado frente a um adversário extremamente complicado e a jogar em sua casa. É de louvar a atitude dos jogadores do princípio ao fim, agora é levantar cabeça e pensar no próximo jogo.

O Nacional tinha prometido uma atitude diferente, foi um jogo diferente daquele na Choupana?

- Mesmo esse jogo na Choupana não foi bem conseguido, a nossa fase não é a melhor, todos sabemos disso, queremos dar a volta à situação o mais rapidamente possível. Tínhamos um grande jogo pela frente para dar a volta à situação e seguir em frente, não conseguimos, mas há que louvar a entreajuda dos companheiros, foi fantástica. Este é o caminho.

O Nacional está afastado da Taça da Liga e da Taça de Portugal, vão agarrar-se ao campeonato?

- É esse o propósito do Nacional, é o campeonato, é a manutenção desde o primeiro minuto. Sabemos que a Taça também dá uma visibilidade muito boa, mas já não estamos, não podemos voltar atrás. Agora é foco total no campeonato e tentar fazer bons jogos.