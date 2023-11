Realizou-se, esta quarta-feira, o sorteio dos oitavos de final da Taça de Portugal. Nesta fase da prova, estão nove clubes da I Liga, seis da II Liga e um do Campeonato de Portugal. Já não há representantes da Liga 3.

O sorteio foi realizado de forma livre, tendo sido colocadas oito bolas num pote e oito bolas noutro para determinar o emparelhamento.

O Benfica, campeão nacional em título, vai receber o SC Braga, finalista-vencido da última edição da prova, no Estádio da Luz.

Um ano depois, as duas equipas voltam a defrontar-se na prova-rainha. Na temporada passada, os guerreiros eliminaram os encarnados na Pedreira nos quartos de final. Depois de um empate a um golo no tempo regulamentar, os bracarenses levaram a melhor nos penáltis por 5-4.

Quanto ao FC Porto, atual detentor do título, vai defrontar o Estoril fora de casa. As duas equipas já se encontraram esta temporada. No Estádio do Dragão, a 3 de novembro, os estorilistas venceram os dragões por 1-0, com um golo de Holsgrove.

Já o Sporting joga em casa com o Tondela, da segunda liga. Para chegar a esta fase, a equipa de Viseu eliminou o Sp. Pombal, o 1.º Dezembro e o Torreense. Os leões golearam o Dumiense por 8-0, na quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Nota ainda para o Amarante. O único representante do Campeonato de Portugal nos oitavos de final da prova-rainha vai deslocar-se ao terreno do Gil Vicente. A equipa da AF Porto já deixou para trás na competição o Sertanense, a Académica e o Paredes.

Vitoria SC-Penafiel, Vizela-Arouca, Santa Clara-Nacional e Marítimo-União de Leiria são os restantes jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Os encontros estão agendados para os dias 9, 10 e 11 de janeiro de 2024.

TODOS OS JOGOS DOS OITAVOS DE FINAL:

Vizela-Arouca

V. Guimarães-Penafiel

Santa Clara-Nacional

Marítimo-União de Leiria

Benfica-Sp. Braga

Gil Vicente-Amarante

Estoril-FC Porto

Sporting-Tondela