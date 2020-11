Luís Freire, treinador do Nacional, depois da vitória sobre o Casa Pia (3-2), ni Estádio Pina Manique, em jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal:

- Sabíamos que seria uma partida difícil, pelo valor do adversário e porque sabíamos que já não competíamos há dezassete dias. Lançámos uma equipa em que confiamos bastante, entrámos bem no jogo, tivemos muita qualidade nos primeiros 25 minutos, mas depois, com algumas perdas de bola com sobranceria, demos confiança ao adversário. Estávamos em vantagem, fomos procurar o segundo golo e o adversário passou a apostar num jogo direto. Tentámos atacar, mas com cautelas. O adversário, à beira do final, conseguiu chegar ao empate.

- Tentamos refrescar a equipa, mas no prolongamento o adversário fez o 2-1. Em desvantagem, não tínhamos nada a perder e conseguimos ter uma reação positiva. Conseguimos o 2-2, ficámos por cima emocionalmente e logo a seguir acabámos por chegar ao 3-2. Muitos jogadores aproveitaram a oportunidade que tiveram. Gostei da entrada em campo e gostei da reação depois de termos estado em desvantagem.

- Ganhando acredito que vamos estar super-motivados no domingo. Agora queremos também vencer no domingo [frente ao Portimonense] para chegarmos ao quinto lugar e podermos estar também na Taça da Liga.