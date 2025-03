Declarações de Tiago Margarido em conferência de imprensa após a vitória do Benfica sobre o Nacional (3-0):

[Análise]

«Contávamos com um Benfica fortíssimo. Só depende de si para ser campeão nacional. Está a fazer uma grande campanha europeia. Contávamos com uma entrada forte deles. Tentámos manter o equilíbrio emocional e a nossa matriz de jogo mesmo estando a perder de início. Um dos desafios que tínhamos lançado era sermos Nacional aqui na Luz. Conseguimos a espaços. Aquele momento antes do intervalo dita o desenrolar do jogo, porque podíamos ter deixado o jogo em aberto. Sabíamos os riscos que corríamos. No primeiro golo a ligação não foi bem feita, mas lançamos esse desafio aos jogadores. Eles aderiram sabendo dos custos que podíamos pagar.»

[Exibição de Lucas França]

«Fez uma excelente exibição. Penso que era perspetivável o Benfica ter essa supremacia. O Samuel foi excelente e o Lucas também. Há um grande desnível no campeonato português. Tentámos manter a nossa identidade mas as diferenças de qualidade e orçamento são enormes.»

[Erros foram demasiado penalizadores]

«Saímos um pouco penalizados mediante a nossa produção no jogo. O 3-0 foi extremamente excessivo para aquilo que foi a nossa produção e a nossa coragem.»

[Elogios de Bruno Lage]

«Posso confidenciar que lhe disse que o Benfica está a cada vez a jogar melhor. A qualidade aqui foi ainda mais visível do que na Choupana. Obviamente que saio reforçado daqui enquanto treinador.»

[Trio móvel no ataque]

«Muito móvel e muito rápido. Sabíamos que, com uma construção a três, o Benfica ia bater com três homens na pressão. No momento do ganho, estavam colados aos nosso homens da construção. Ao intervalo, colocámos dois médios de frente na construção. Estabilizámos o jogo até com as substituições. Não saio surpreendido com essa mobilidade porque conheço bem os nossos jogadores.»

[Ambições]

«Estabilizar o Nacional nesta divisão. É muito importante o clube manter-se. O sobe e desce não é bom para um clube. Corremos em busca dessa manutençao, tentar fazê-lo o mais rápido possível.»

[Labidi titular contra Sporting e Benfica]

«Excelente pergunta. Deve-se ao facto de nós, no momento defensivo, encaixarmos o nosso pivô defensivo na linha defensiva. Os dois médios à frente precisam de ser mais robustos. Fez uma exibição positiva na circulação. Penso que fez uma exibição positiva.»

[Jogo mau de Dudu]

«Para a semana, é ele e mais dez. A nossa confiança nele é inabalável, não fez o golo em dois momentos mas trabalhou para a equipa. Prova disso é que vai jogar para a semana.»