Nacional
Há 1h e 18min
«Estivemos amorfos na primeira parte, na segunda fomos mais nós»
Tiago Margarido após derrota nos Açores
Estádio de São Miguel, Açores
Tiago Margarido após derrota nos Açores
Estádio de São Miguel, Açores
*Por Frederico Figueiredo
Tiago Margarido, treinador do Nacional, afirmou que este jogo era importante e que foi isso que transmitiu aos jogadores.
«Sabíamos que era um jogo importante para garantir o objetivo da época. Estivemos muito amorfos, a circular lento na primeira parte, onde o Santa Clara chega à vantagem justa. Na segunda parte já fomos mais nós. Metemos todos os avançados que tínhamos, criamos oportunidades e contra a corrente do jogo levamos o segundo golo», disse.
Questionado sobre se a equipa entrou nervosa porque só falta um ponto para garantir a manutenção, Tiago Margarido afirmou: «Não acho que tenha sido nervosismo, mas sim mais capacidade competitiva.»
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