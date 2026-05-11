*Por Frederico Figueiredo

Tiago Margarido, treinador do Nacional, afirmou que este jogo era importante e que foi isso que transmitiu aos jogadores.

«Sabíamos que era um jogo importante para garantir o objetivo da época. Estivemos muito amorfos, a circular lento na primeira parte, onde o Santa Clara chega à vantagem justa. Na segunda parte já fomos mais nós. Metemos todos os avançados que tínhamos, criamos oportunidades e contra a corrente do jogo levamos o segundo golo», disse.

Questionado sobre se a equipa entrou nervosa porque só falta um ponto para garantir a manutenção, Tiago Margarido afirmou: «Não acho que tenha sido nervosismo, mas sim mais capacidade competitiva.»