O treinador do Nacional, Tiago Margarido, fez hoje a antevisão da visita dos insulares ao Famalicão. O treinador dos alvinegros elogiou o momento do adversário, mas promete lutar pela vitória. O Nacional encontra-se no 16.º lugar da Liga Betclic e procura sair da zona de despromoção já este sábado, às 15h30, frente a um Famalicão no 6.º lugar, que está na perseguição aos lugares europeus.

O bom momento do adversário

«O Famalicão atravessa um bom momento, são favoritos para o jogo. Mas, apesar de termos muitas ausências, esperamos ser competitivos e vamos lutar com todas as nossas forças pela vitória.»

Mais que pontuar, a sede de vencer

«Com todo o respeito pelo Nacional e pelo Famalicão, mas, mais pelo Nacional, temos de ir para todos os jogos para vencer. Portanto, se me dessem o empate, hoje, não aceitaria.»

Quem substitui Jesus Ramírez?

«Obviamente que eu não vou dizer quem vai jogar, visto que são dois jogadores com características muito diferentes, mas o que sei é que estão ambos completamente preparados para fazer os 90 minutos.»