O Nacional visita o “lanterna vermelha” AVS, no domingo (15h30), para a 15.ª jornada da Liga. Tiago Margarido, treinador dos madeirenses, antevê um jogo importante, mas não decisivo para sua equipa, na luta pela manutenção:

Importante, mas longe de ser uma final para o Nacional

«É um jogo importante para nós, mas não considero, de todo, que seja uma “final”, porque estamos só na 15.ª jornada e ainda há muito campeonato pela frente. Ainda nem sequer chegámos ao fim da primeira volta, portanto, acho que isso é muito prematuro. Contudo, é um jogo importante com um adversário que luta pelos mesmos objetivos do que nós. É importante pontuar e, se possível, vencer.»

Análise ao adversário

«O AVS tem um plantel bastante recheado, em número e em qualidade, o que torna mais difícil prever aquilo que será o onze inicial. Esperamos um adversário difícil. Para eles, considero que seja um jogo decisivo porque, se não ganharem, a distância pontual já se acentua bastante.»

Dificuldades pela troca de treinador no AVS

«É sempre mais difícil quando há uma mudança de treinador, porque não conseguimos perspetivar bem aquilo que temos pela frente.»

Seis ausências confirmadas no Nacional

«O que é factual é que são menos soluções, mas isso não me preocupa, porque as que temos dão garantias totais. Portanto, não estou preocupado.»

Mercado de janeiro

«Neste momento, estou satisfeito com o plantel que tenho, mas se houver alguma saída, poderá entrar alguém. Há essa possibilidade, o mercado vai estar aberto.»