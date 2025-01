Declarações do treinador do Nacional, Tiago Margarido, na sala de imprensa do Estádio da Madeira, após a vitória do Nacional por 2-0 diante do FC Porto, em jogo da 17.ª jornada da I Liga:

[Mudou alguma coisa em relação ao último jogo?]

«Mudámos. Voltámos a alterar as nossas pontes de ligação no momento transição e penso que conseguimos obter sucesso através disso. Tivemos uma estratégia definida para o primeiro jogo, que acabou por não ser realizada. Mudámos essa situação para o próximo. E, como disse, penso que tivemos bastante sucesso com essa mudança.»

[Acha que foi a melhor exibição do Nacional na época?]

«Já tivemos bons jogos. Ao nível daquilo que é a entreajuda, ao nível daquilo que é a raça, a luta, a disputa por cada lance. Isso sim. Hoje, com bola tivemos muitos momentos de qualidade, principalmente na primeira parte. Mas já tivemos outros jogos em que tivemos momentos assim. Venceu um candidato e agora? Temos de manter os pés no chão. Porque temos um caminho muito longo pela frente. A verdade é que se a [Liga] acabasse hoje, estávamos dentro do objetivo que definimos no início da época. Mas não podemos enganar com este resultado. Temos de continuar a fazer o nosso caminho. E esse é o nosso grande desafio. Mantemos a nossa humildade. Mantemos a nossa consistência. E daremos o passo em frente.»

[O processo que queria para o Nacional está mais consolidado?]

«Nós acreditamos que sim. Achamos que o nosso processo já estava consolidado. Conseguimos pô-lo em prática contra equipas do nosso nível, contra equipas de nível superior. E o que tem faltado é o golo. Hoje, felizmente, conseguimos fazer dois golos. Um de bola parada, por muito daquilo que é o trabalho da minha equipa técnica. Principalmente do Luís e do Rafa, que trabalham nessa vertente do jogo. E esse golo, no fundo, desbloqueia tudo. Porque nos deu uma vantagem maior e mudou a abordagem para a segunda parte. Acho que estamos no caminho certo. Já tive a oportunidade de dizer isto uma vez e vou voltar a dizer: Quando o passo é firme, ninguém treme. E nós temos um passo bastante firme e continuamos o nosso caminho. Acreditamos naquilo que fazemos.»