Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a eliminação a Taça de Portugal. O técnico fala em «duas partes distintas» na análise ao jogo.

Análise ao jogo

«O jogo teve duas partes distintas: o Braga foi claramente superior na primeira, o Nacional foi claramente superior na segunda. Claramente não entrámos com a atitude certa. O golo que surge antes do intervalo é um pouco injusto, contra a corrente. Na segunda parte ajustámos, passámos a construir a quatro, forçámos o Niakaté a ir fora e abrimos o espaço central. A atitude foi claramente diferente, chegámos ao 3-2 de forma justa, podíamos ter chegado ao empate, conseguimos que o jogo ficasse em aberto até ao fim, a vitória acaba por ser justa, do Braga, num jogo com duas partes distintas».

Mensagem ao intervalo

«Fundamentalmente era necessário desencaixar ao nível tático, era fundamental: o nosso jogo posicional ofensivo teve de mudar. Também falámos da questão da atitude, tínhamos de ter brio nas cores e no símbolo que estamos a representar. Os jogadores deram uma boa resposta, tivemos uma chamada de atenção para a atitude, que surtiu efeito, levo daqui uma primeira parte em que não fomos competentes e em que mudámos completamente na segunda parte».

Diferença para o jogo da Liga

«Houve bastantes ausências do Nacional. A nossa equipa está mais frágil em termos de opções. O Braga manteve a qualidade individual, mas aumentou a qualidade coletiva. É um Braga mais agressivo, essencialmente na reação à perda. Faltam-nos jogadores importantes, que têm feito parte do onze, obviamente que quanto menos opções tivermos, menos fortes estamos».