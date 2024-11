O treinador do Nacional, Tiago Margarido, pediu que os seus jogadores tenham «ADN alvinegro» para conseguir bater o Santa Clara, em partida da 10.ª jornada da Liga portuguesa, na segunda-feira.

Será uma reedição do principal duelo da II Liga na época passada, já que as duas equipas foram promovidas esta temporada. Margarido quer que a sua equipa tenha posse de bola.

«Temos que ser Nacional na verdadeira assunção da palavra e expor durante os 90 minutos o ADN alvinegro, que é uma equipa que vai dominar o jogo, procurar atacar com objetividade, ser intensa, com e sem bola, e muito aguerrida quando tiver que recuperar», disse, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, no Estádio da Madeira.

Tiago Margarido diz que o Santa Clara tem conseguido melhores resultados em virtude de ter «conseguido manter a maioria do seu plantel», ao contrário dos nacionalistas.

«Temos um processo de reformulação, que é o caso do Nacional, portanto, penso que, neste momento, essa discrepância pontual se deve a isso. Logicamente, o Santa Clara tem qualidade e possui um excelente treinador, mas, a meu ver, a diferença prende-se por aí», salientou.

Tiago Margarido pediu ainda apoio aos adeptos da casa, para conseguir a segunda vitória no campeonato, à décima jornada.

«Felizmente, tenho a sorte de representar um clube que tem uma massa adepta bastante inteligente, que percebe a influência que tem no jogo e que tem acrescentado muito à equipa com esse apoio exterior», afirmou Margarido.

Entregues ao departamento clínico, o médio Miguel Baeza e o avançado Dyego Sousa são as únicas baixas para este encontro.

O Nacional, 17.º e penúltimo classificado, defronta o Santa Clara, que ocupa o quarto lugar, com 18, na segunda-feira, às 20h15, no Estádio da Madeira, em jogo com arbitragem de Fábio Veríssimo.