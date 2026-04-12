Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Benfica na Luz:

«Vínhamos com a ilusão de podermos dividir o jogo, tal como o fizemos em Alvalade e no Dragão.

Contávamos com uma entrada forte do Benfica e não conseguimos suster essa entrada. O Benfica marcou cedo e isso obviamente deitou por terra a nossa estratégia.

A equipa demorou a reencontrar-se na primeira parte. Apesar do ascendente do Benfica, conseguimos estabilizar e a segunda parte foi totalmente diferente na abordagem. Apesar do Benfica ter sido melhor, conseguimos dividir melhor o jogo.»

Que avaliação faz do golo invalidado ao Nacional na segunda parte?

«É um lance que é uma disputa. É difícil mensurar aquilo que é a intensidade. Umas vezes parece suficiente, noutras não. Estamos numa zona cinzenta. Já vi árbitros marcarem e já vi não marcarem. É uma questão de critério. Se o árbitro tivesse considerado o lance legal, teríamos o jogo em aberto até ao fim e isso obviamente criava-nos uma expectativa diferente. (…) Tenho de aceitar, porque estamos num critério de intensidade e não nos podemos agarrar a esse lance.»

Sobre a luta pela permanência. Como sente a equipa animicamente para os cinco jogos que faltam até ao fim da época?

«Temos cinco jogos pela frente, quatro deles contra equipas da segunda metade da tabela. Posso dizer que são equipas do nosso campeonato. Temos argumentos para disputar os jogos olhos nos olhos e muita crença de que os podemos vencer e conquistar os pontos necessários para concretizarmos o nosso objetivo da época.»