Tiago Margarido e o Nacional arrancam a nova temporada com a receção ao Gil Vicente, orientado por César Peixoto. O treinador dos insulares deixou elogios ao conjunto de Barcelos, que disse ter vários «atletas de qualidade».

«Acreditamos que vamos ter um jogo difícil e bastante competitivo pela frente. Fundamentalmente, será também um jogo aberto, em que ambas as equipas vão querer ganhar e jogar viradas para o ataque», referiu o técnico de 36 anos na antevisão do encontro.

O treinador elogiou ainda a equipa de Barcelos. «Teremos pela frente um adversário bem apetrechado, que se reforçou bem neste início de época. Têm uma boa capacidade de recrutamento e, prova disso, são os atletas de qualidade que conseguiram contratar.»

Com o mercado de transferências a terminar no fim do mês de agosto Tiago Margarido espera receber caras novas no plantel nas próximas semanas. «Estão alguns jogadores identificados, mas, como o presidente [Rui Alves] já teve oportunidade de dizer, quem é pobre tem de esperar. Estamos à espera do melhor momento e da melhor oportunidade para atuar.»

Lucas João, Miguel Baeza, Deivison Souza e Ivanildo Fernandes estão a recuperar de problemas físicos e são baixas para o jogo.

O encontro entre o Nacional e o Gil Vicente está marcado para o próximo sábado, às 15H30 (horário de Portugal continental) no Estádio da Madeira.