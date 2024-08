Tiago Margarido, treinador do Nacional, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Arouca:

«Na minha ótica, o resultado do jogo é completamente desfasado perante aquilo que aconteceu durante os 90 minutos. Foi um jogo disputado e, no mínimo, teríamos de ter levado daqui um ponto pelo que fizemos. A verdade é que nos falta a definição no último terço.

As substituições no início da segunda parte surgiram porque tínhamos que ser mais objetivos na procura da profundidade, fazer movimentos para procurar o espaço e lançar a bola, que é fundamental. Quando provocámos os movimentos, as características alteradas dos jogadores foram nesse sentido, para conseguirmos buscar esse espaço do jogo que pretendíamos.

Penso que conseguimos, com sucesso, puxar para trás a equipa do Arouca. Fomos muito melhores naquilo que era o controlo do espaço na segunda bola. Os jogadores entraram mais proativos, com mais vontade. Estavam mais próximos, a chegada era mais forte e penso que isso fez com que a equipa do Arouca se retraísse. Por essa audácia, merecíamos ter conseguido sair daqui pelo menos com um ponto.»