Tiago Margarido, treinador do Nacional, está de saída dos alvinegros, após três temporadas na Madeira. O treinador foi responsável pelo regresso dos insulares à Liga e por duas manutenções consecutiva no principal escalão.

Aos 37 anos, o técnico entende que está na altura de abraçar um novo desafio e, na despedida do Nacional, em declarações exclusivas à RTP Madeira, agradeceu ao presidente pela confiança depositada.

«Um agradecimento muito especial à estrutura do Nacional, na pessoa do presidente, pela aposta e pela paciência quando as coisas não correram tão bem. Uma gratidão eterna por aquilo que o presidente fez por nós e pela história que conseguimos escrever juntos, que foi uma história muito bonita e que ficará para sempre», explicou.

«Agora procuro um passo diferente na minha carreira, possivelmente para o estrageiro. Portanto, é o fim de uma ligação que ficará para sempre.»