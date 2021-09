O Penafiel recebeu e venceu o Nacional na manhã deste domingo, por 1-0, em jogo da 5.ª jornada da II Liga portuguesa, ao passo que o Vilafranquense-Desp. Chaves e o Leixões-Varzim terminaram empatados a uma bola.

No Estádio Municipal 25 de abril, um golo de Rui Pedro, aos 38 minutos, deu o triunfo ao Penafiel na receção ao Nacional, conferindo assim o terceiro triunfo e a chegada aos nove pontos dos comandados de Pedro Ribeiro. O Nacional jogou a segunda parte reduzido a dez, depois da expulsão de Easah Suliman em cima do descanso (45+3).

No outro jogo da manhã, houve empate a uma bola entre Vilafranquense e Desportivo de Chaves, no Estádio Municipal de Rio Maior. Nené deu vantagem aos ribatejanos, aos 61 minutos, mas a primeira vitória possível fugiu quando Batxi, ao minuto 88, fez o 1-1 final, evitando o desaire dos transmontanos.

Quem não alcançou ainda – e também por muito pouco – a primeira vitória na II Liga – foi o Varzim. Ao início desta tarde, Tavinho deu vantagem aos poveiros no Estádio do Mar aos 32 minutos, mas o Leixões conseguiu o empate já em superioridade numérica e no quarto de oito minutos de compensação, por Fabinho, de penálti. O Varzim viu Assis ser expulso ao minuto 66.

