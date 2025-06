Jesús “Chucho” Ramírez prepara o regresso ao Nacional, depois de uma temporada ao serviço do Vitória de Guimarães. Segundo apurou o Maisfutebol, o venezuelano está em negociações avançadas com o emblema madeirense, que pretende adquirir 50 por cento dos direitos desportivos junto do Vitória.

O vínculo do avançado aos vimaranenses, que ainda vigora, é válido até junho de 2027.

Em 2024/25, ao cabo de 40 jogos, Ramírez assinou quatro golos e três assistências nos “Conquistadores”. Há um ano conseguiu 20 golos e três assistências em 39 partidas pelo Nacional, servindo de pilar para a turma de Tiago Margarido subir à Liga.

Formado nos venezuelanos do Estudiantes de Mérida, o avançado, de 27 anos, afirmou-se no Chile e México, surgindo no Marítimo (2022/23) e Nacional emprestado pelo Atlético Morelia. Em suma, Jesús Ramírez procura retomar a melhor versão.

Para a nova temporada, o Nacional de Tiago Margarido – que encerrou a Liga no 14.º posto – já garantiu um médio, o tunisino Mootaz Nourani, de 23 anos, contratado a custo zero, depois de passar despercebido no Adana Demirspor, recém-despromovido na Liga turca.