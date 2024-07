Rafael Nadal admitiu ter jogado «muito mal» contra Nuno Borges, na tarde deste domingo, na final do torneio de Bastad, na Suécia. O lendário tenista espanhol foi batido de forma relativamente fácil pelo opositor português, de 27 anos, por 6-3 e 6-2, em uma hora e meia.

«Sabia que as coisas não seriam fáceis. Tenho de aceitar as coisas como elas são e trabalhar para melhorar. Joguei muito mal e estou triste com isso. Acho difícil jogar pior do que joguei. Tenho estado sem energia, apesar de ser normal porque já não competia durante vários dias consecutivos há algum tempo. Tive jogos longos [ao longo do torneio] e o Nuno Borges mereceu vencer», afirmou Nadal, na conferência de imprensa.

O experiente Nadal teve uma meia-final com quatro horas de duração. «Procurei soluções, mas o meu nível tem estado longe do que deveria estar. É importante que o corpo tenha aguentado bem durante a semana, mas física e também mentalmente fiquei sem energia. Isso pode explicar o meu fraco desempenho nesta final», justificou.

Por fim, Nadal lançou os Jogos Olímpicos, que são vistos como a sua grande despedida do ténis, ao lado do sucessor Carlos Alcaraz.

«Estou entusiasmado por fazer parte da equipa olímpica e representar a Espanha. Os Jogos são o evento mais importante do desporto. Se eu conseguir fazer um bom ténis a nível individual, também o farei nas duplas, mas tenho que ver o que acontece. Carlos Alcaraz vai estar em alto nível porque chega com confiança e vamos treinar juntos», afirmou.