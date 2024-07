Rafael Nadal intensificou a sua preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, vencendo uma batalha de quatro horas contra Mariano Navone, nesta sexta-feira, para avançar para as meias-finais do Open de Bastad, na Suécia.

O espanhol, 22 vezes campeão de Grand Slams, teve uma série de lesões que o fizeram perder a maior parte da época passada. Está agora a apenas duas vitórias de distância de poder vencer um troféu, depois de triunfar sobre o quarto cabeça de série Navone, por 6-7 (2), 7-5, 7-5.

Foi o exame mais severo à condição física de Nadal desde o seu regresso ao ATP Tour em abril, com o espanhol a conseguir recuperar de uma vantagem de 5-2 na decisão para garantir a vitória e marcar presença numa meia-final com o croata Duje Ajdukovic, no sábado.

Nadal pode encontrar Nuno Borges na final, pois o português joga a outra meia-final, contra Thiago Tirante. O espanhol faltou a Wimbledon para continuar a competir em terra batida, em Bastad, com o objetivo de regressar a Roland Garros, onde ganhou 14 títulos.