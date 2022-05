O futuro de Robert Lewandowski continua a ser tema em Munique. O avançado polaco termina contrato em 2023, mas nos últimos tempos têm saído notícias sobre o desejo de rumar a outras paragens.

Em conferência de imprensa, Julian Nagelsmann foi questionado sobre o assunto, referindo que conta com o jogador, mas que não vai ser ele a impedi-lo de sair.

«Ele tem contrato até 2023, está nos meus planos. Mas não sou eu quem vai vetar a sua saída neste verão», contou Nagelsmann.

O treinador do decacampeão alemão não foi exatamente explícito sobre o futuro de Lewandowski e demarcou-se da responsabilidade na decisão final: «Normalmente, falo cara a cara com os meus jogadores e não torno público o teor das conversas. A minha posição e a do clube sobre isso são conhecidas, a situação contratual também. Sobre outros assuntos, é melhor perguntarem ao «Lewy» ou ao Salihamidzic.»