O FC Porto voltou a trabalhar esta quarta-feira, e logo em dose dupla: os dragões treinaram de manhã e à tarde no Olival.

Destaque para Shoya Nakajima está mais perto da recuperação. O nipónico tinha ficado pelo ginásio na véspera, mas evoluiu para «treino integrado condicionado» nas duas sessões de trabalho.

Segundo informação do emblema azul e branco, no entanto, Nakajima continua a fazer parte do boletim clínico, que conta ainda com os nomes de Cláudio Ramos, Mbaye e Marcano.

Recorde-se que o FC Porto continua a preparar a estreia na Liga, agendada para sábado, frente ao Sp. Braga.

A trabalhar no Olival estiveram os seguintes jogadores: Marchesín, Mouhamed Mbaye, Alex Telles, Carraça, Osório, Diogo Leite, Diogo Queirós, Manafá, Marcano, Mbemba, Pepe, Tomás Esteves, Zaidu, Danilo, Fábio Vieira, Loum, Romário Baró, Sérgio Oliveira, Uribe, Aboubakar, Evanilson, João Mário, Luis Díaz, Marega, Nakajima, Otávio, Soares, Taremi, Tecatito Corona e Zé Luís.