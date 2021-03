O Benfica anunciou ter celebrado uma parceria comercial com vista às venda do naming do Estádio da Luz e também do centro de treinos do Seixal, o Benfica Campus.

A agência WME Sports, pertencente ao grupo empresarial norte-americano Endeavor, será responsável pela procura de potenciais interessados no naming das duas infraestruturas.

«Estamos empenhados em encontrar os parceiros certos para os nossos dois ativos mais preciosos, o estádio e da academia. Isto faz parte da nossa estratégia para continuar a posicionar o Benfica como um clube verdadeiramente internacional com um alcance global», afirmou Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica.

Recorde-se que em setembro de 2019, antes do eclodir da pandemia, Domingos Soares de Oliveira havia apontado para a celebração, a médio prazo, de um acordo com uma entidade portuguesa para a atribuição de um nome para o centro de formação do clube, que nessa altura passou a chamar-se Benfica Campus. Relativamente à venda dos direitos da denominação do estádio, havia diálogos com várias entidades. «As conversações são muito duras e prolongadas. Posso dizer que o debate mantém-se: estamos ativos, mas ainda não foi possível chegar a um acordo», referiu Domingos Soares de Oliveira à data.