Nani está a um passo de assinar pelo Adana Demirspor. O Maisfutebol apurou que o extremo português já está a caminho da Turquia para fazer exames médicos e firmar contrato.

Aos 36 anos, o jogador tinha outras sondagens no mercado, mas acabou por optar pelo projeto do emblema de Adana, sendo um pedido do recém-contratado treinador Patrick Kluivert.

Na temporada passada, Nani representou o Melbourne Victory, da Austrália, onde fez dez jogos oficiais. Nos últimos anos, passou ainda por Orlando City, dos Estados Unidos, e Venezia, da Itália.