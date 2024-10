Um adepto denunciou Nani por um suposto roubo nesta quinta-feira, à saída do treino do E. Amadora. Segundo o referido adepto, tudo aconteceu quando se dirigiu ao treino, para pedir a Nani um autógrafo numa camisola que tinha adquirido através da internet.

Dizia ele que se tratava de uma réplica, assim anunciada como tal no site Vinted, pela qual pagou 158 euros e que lhe chegou a casa na quarta-feira.

Ora a verdade é que, quando é intercetado para autografar a camisola, Nani fica sério, pergunta ao adepto onde conseguiu aquele equipamento e pede-lhe um contacto. Posteriormente coloca a camisola no banco do passageiro e arranca.

Num post nas redes sociais que, entretanto, apagou, o adepto confessa que ficou estupefacto, tal como as pessoas que estava com ele, e que foi apresentar queixa na polícia.

Ora Nani, numa resposta da assessoria ao Maisfutebol, explica que a camisola lhe pareceu uma que tinha sido roubada de sua casa e que é um objeto com enorme valor sentimental, por ter sido a camisola das meias-finais do Euro 2016, quando o jogador fez um golo no apuramento de Portugal para a final.

«Na sequência de uma situação ocorrida ontem após o final do treino e cujo vídeo se encontra publicado online, o jogador Luís Nani lamenta o mal-entendido e constrangimentos causados ao adepto», começa por dizer o depoimento.

«A camisola em questão foi reconhecida por Nani como sendo uma camisola oficial da sua coleção privada, alvo de furto. Na altura, várias destas camisolas apareceram para venda online, mas não foi possível ao jogador recuperar todas as camisolas em questão.»

Ora a camisola que o adepto levou na quinta-feira a Nani «foi recolhida para ser alvo de uma verificação, a fim de apurar se se trata da camisola furtada da sua coleção privada».

«Após pegar na camisola, Nani indagou o adepto sobre onde adquiriu a camisola e garantiu que a devolvia, caso conseguisse confirmar que não era a sua. Por ser um bem de valor emocional elevado para o jogador, dado que foi a camisola usada no jogo que apurou Portugal para a final do Euro-2016, onde Nani marcou um golo, o jogador reagiu de forma emotiva ao querer validar se a mesma não seria a que lhe foi roubada», explica.

«Assim que a situação estiver resolvida, o Nani irá contactar o adepto, tal como lhe indicou quando se verificou a situação.»