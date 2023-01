O português Nani sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, informou este sábado o Melbourne Victory, o que significa uma lesão muito grave e que vai afastar o português durante largos meses dos relvados.

«O avançado português Luís Nani sofreu uma rotura do seu ligamento cruzado anterior (ACL). Os exames radiológicos confirmaram a extensão da lesão sofrida no final do jogo de sexta-feira com o Brisbane Roar», indica o comunicado enviado à Agência Lusa.

Nani foi titular no encontro de sexta-feira do campeonato australiano, que o Melbourne Victory perdeu em casa com o Brisbane Roar por 1-0, e no qual o extremo luso lesionou-se já na parte final.

Para já, o Melbourne indica que vai dar todo o apoio ao português durante os próximos meses, mas aos 36 anos torna-se mais difícil fazer uma boa recuperação da lesão.

«Os nossos receios foram confirmados após os resultados dos exames e estamos todos muito tristes pelo Nani», sublinhou hoje o treinador Tony Popovic.

«O Nani tem tido uma grande influência no clube através da sua liderança e experiência, e será uma perda imensa para o nosso plantel. Todo o clube irá mobilizar-se para apoiar o Nani durante o período da sua recuperação.»