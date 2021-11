Com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Man. United, Bruno Fernandes até pode ter perdido algum protagonismo, mas continua a ser uma das peças chave do onze de Solskjaer.

Nani, que teve uma passagem com sucesso por Old Trafford, revelou este domingo ter aconselhado o médio a mudar-se para os 'red devils'.

«Fui o primeiro a dizer que ele deveria ir para a Inglaterra e se ele decidir ir, se pudesse escolher, o Man. United seria o melhor para ele», contou o jogador dos Orlando City ao The Athletic.

«Foi engraçado porque, alguns meses antes, quando fui para Orlando e vi as notícias, mandei-lhe uma mensagem, porque estava a ver que Man. City, Man. United e Tottenham estavam a lutar por ele, e disse-lhe: 'Se tiveres de ir, escolhe o Man. United! É o melhor!'», acrescentou.

Nani disse ainda que continua a acompanhar os jogos dos 'red devils' para «lembrar alguns bons momentos», entre os quais aqueles que partilhou com Ronaldo, que regressou esta temporada ao emblema de Manchester.

«É especial agora com Cristiano [Ronaldo] lá», admitiu, antes de confessar o que sentiu quando surgiram os primeiros rumores sobre o regresso de Ronaldo à Premier League. «Obviamente, ao ver as notícias e a situação dele na Juventus dá para imaginar que não havia lugar melhor para ele do que voltar. Na minha cabeça, eu sabia que ele poderia regressar», assumiu.

«Eu sabia que as notícias eram verdadeiras, então não foi uma grande surpresa para mim. É sempre uma motivação ver o Man. United e Old Trafford cheios de fãs, a atmosfera naquele estádio é simplesmente incrível», concluiu.