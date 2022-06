Nani vai dar nome a uma bancada do complexo do Real Sport Club.

A novidade foi dada por Adelino Ramos, presidente do emblema de Massamá, no final da «Nani Origins Cup», um torneio «apadrinhado» pelo internacional português no clube em que iniciou a carreira.

A bancada Nani será a do campo n.º 2 do Real, aquele que é utilizado pelos escalões de formação.

«É sempre um orgulho poder voltar aqui e rever alguns amigos do Real (Sport Club) e poder fazer iniciativas como esta para as crianças, no sítio onde comecei a jogar e, sendo que estas crianças também estão a começar, é bom que estes eventos existam para que elas possam desfrutar, divertirem-se e para que estejamos todos em família», referiu Nani, em declarações reproduzidas pela assessoria de imprensa, garantindo que pretende dar continuidade ao torneio.