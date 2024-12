Nani anunciou este domingo o ponto final numa carreira de quase vinte anos, ele que subiu à equipa principal do Sporting em 2005, ainda com José Peseiro como treinador e pouco antes de Paulo Bento assumir o comando técnico. Com este último, que já o conhecia dos juniores, Nani voou para altos patamares.

O resto já se sabe. Fundamental durante largas temporadas no Manchester United de Alex Ferguson, fundamental também na Seleção Nacional, ele que perdeu o Mundial 2010 provavelmente na melhor fase da carreira devido a uma lesão.

Mais tarde, o destino fez-lhe justiça ao permitir-lhe ser peça fundamental da Seleção Nacional que conquistou o título europeu em Paris, ele que fez o golo que apurou Portugal para a final, precisamente.

Para a eternidade, ficam os números que provam a carreira ímpar.

Internacionalizações nas camadas jovens: 12 (uma nos BB e 11 nas esperanças)

Presenças em fases finais de grandes competições: 4 (2008, 2012, 2014 e 2016)

Jogos em fases finais de grandes competições: 18 (quatro golos)

Presenças em fases finais do Mundial: 1 (2014)

Jogos em fases finais do Mundial: 3 (um golo)

Presenças em fases finais do Europeu: 3 (2008, 2012 e 2016)

Jogos em fases finais do Europeu: 15 (três golos)

Presenças na Taça das Confederações: 1 (2017)

Jogos na Taça das Confederações: 4 (um golo)

Jogos nas taças europeias: 92 (63 na Liga dos Campeões, 28 na Taça UEFA/Liga Europa e um na Supertaça Europeia)

Golos nas taças europeias: 13 (nove na Liga dos Campeões e quatro na Liga Europa)

Jogos no Mundial de Clubes: 1.

PALMARÉS

Campeão europeu: 1 (2016)

Liga dos Campeões: 1 (2007/2008)

Mundial de clubes: 1 (2008)

Campeão inglês: 4 (2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013)

Taça de Portugal: 2 (2006/2007, 2014/15)

Taça da Liga inglesa: 2 (2008/2009, 2009/2010)

Supertaça inglesa: 4 (2006/2007, 2007/2008, 2009/2010, 2010/2011)

Campeão nacional de juniores: 1 (2004/2005, pelo Sporting)