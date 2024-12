Nani regressou a Alvalade para ser homenageado pelo Sporting e até aqui tudo bem. O pior foi, no final do jogo, conseguir sair do estádio. Isto porque os adeptos reconheceram o carro do antigo jogador e rodearam-no ainda no estacionamento do estádio.

Cantaram insistentemente «Ele vai fazer um golo, ele vai dar um mortal, ele é o Nani», pediram fotografias, saltaram, gritaram e recusaram-se a deixar o craque passar. Só com muita paciência, de resto, Nani voltou a casa.