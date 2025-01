Mónaco e Nantes repartiram pontos na noite desta sexta-feira (2-2), em encontro da 17.ª ronda da Ligue1. O guardião Anthony Lopes – internacional português – foi titular na baliza dos anfitriões.

Na ressaca da derrota na Supertaça, os monegascos ofereceram meia-hora de avanço ao Nantes, que aproveitou para se adiantar no marcador, por Matthis Abline. Estavam decorridos somente 12 minutos.

Ainda que o Mónaco tenha reagido a partir da meia-hora, a vantagem dos anfitriões prevaleceu. E até cresceu, aos 47m, quando Sorba Thomas assinou a segunda assistência, desta feita servindo Amian.

Pouco depois, aos 52m, num rápido contra-ataque, Embolo reduziu.

De parada e resposta, um momento infeliz de Anthony Lopes favoreceu os visitantes. Por isso, em cima do minuto 60, o guardião calculou mal a saída na sequência de um canto e facilitou o cabeceamento de Salisu.

Entre trocas, o capitão Pallois foi o principal responsável por evitar a reviravolta do Mónaco, até com uma interceção em cima da linha de golo – ilibando Anthony Lopes em nova má abordagem.

Quanto ao Nantes – que jogou de cabeça levantada, com ambição – um rápido contra-ataque só não devolveu a vantagem porque a barra de Kohn assim o evitou.

O empate mantém o Mónaco no 3.º lugar, com 31 pontos, a nove do líder PSG. No calendário dos monegascos segue-se a visita ao Reims, na terça-feira (19h45), nos «16-avos» da Taça de França.

Por sua vez, o Nantes segue no 14.º posto da Ligue1, com 16 pontos, quatro de vantagem sobre a linha de água. Segue-se a visita ao Brest, na quarta-feira (17h30), nos «16-avos» da Taça.