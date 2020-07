Nanu anda por estes dias na boca do mundo: o lateral direito fez uma exibição de encher o olho na vitória do Marítimo sobre o Benfica, tendo sido eleito o melhor em campo nesse jogo em que fez duas assistências para golo. Por isso, no fim de uma grande noite, o jogador de 26 anos regressou a casa e celebrou o feito com um jantar romântico.

Quem lhe preparou esse prémio foi Beatriz Ornelas, jovem madeirense, por quem Nanu se apaixonou há sete meses. Desde então são namorados, eles que se conheciam de vista mas que só falaram a primeira vez há coisa de oito meses. Beatriz Ornelas, refira-se, trabalha numa loja de roupa, fez recentemente uma sessão fotográfica e já trabalhou como promotora.