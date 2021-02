O presidente da Liga, Pedro Proença, lembrou esta sexta-feira que, em conjunto com o Sindicato dos Jogadores, o organismo está a trabalhar na adaptação à realidade portuguesa das recomendações internacionais sobre a concussão cerebral no futebol.

«O risco de concussões cerebrais em jogadores tem sido um tema ao qual as instituições ligadas ao futebol têm dedicado particular atenção e merece medidas céleres com vista à proteção da saúde física e mental dos atletas», escreveu Proença, na rede social Facebook, um dia após o futebolista do FC Porto, Nanu, ter sofrido o dito problema, após um choque com o guarda-redes do Belenenses, Kritsyuk.

Além da concussão cerebral, Nanu sofreu um traumatismo vertebro-medular com perda de conhecimento. Passou a noite no hospital, em observação.

A 17 de dezembro último, Liga e Sindicato anunciaram estar a trabalhar na adaptação à realidade portuguesa das recomendações internacionais sobre a concussão cerebral em treino e jogo.

Em Inglaterra, a Liga aprovou recentemente a introdução de substituições adicionais em caso de comoção cerebral durante um jogo, após a lesão sofrida em novembro, pelo avançado mexicano Raul Jiménez, do Wolverhampton, num jogo ante o Arsenal.

A FIFA também decidiu testar substituições adicionais em casos de concussão ou suspeita de concussão no Mundial de clubes, que começou na quinta-feira, no Qatar.