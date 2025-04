O Nápoles perdeu terreno na luta pelo título da Serie A ao empatar na visita ao Bolonha (1-1), na noite desta segunda-feira. Na 31.ª ronda, o brasileiro David Neres foi titular entre os visitantes.

Depois de o Nápoles agarrar a batuta, o médio Anguissa inaugurou o marcador aos 18 minutos. Todavia, os anfitriões cresceram e repuseram a igualdade pelo extremo Dan Ndoye, aos 64 minutos.

Com apenas duas vitórias nas últimas nove jornadas, o Nápoles mantém-se na vice-liderança, com 65 pontos, a três do líder Inter Milão. Segue-se a receção ao Empoli (18.º), na noite de segunda-feira (19h45).

Por sua vez, o Bolonha anseia repetir a presença na Liga dos Campeões, permanecendo no 4.º posto, com 57 pontos. Na próxima ronda, na manhã de domingo (11h30), há visita à Atalanta (3.ª).