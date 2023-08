O Nápoles anunciou esta terça-feira que recrutou os serviços de Jesper Lindstrom ao Eintracht Frankfurt.

No comunicado divulgado, o campeão italiano não revelou os detalhes do contrato do internacional dinamarquês de 23 anos, que é médio.

Formado no Brondby, Lindstrom mudou-se para o Eintracht Frankfurt no verão de 2021: em duas épocas, fez 76 jogos, 14 golos e oito assistências.