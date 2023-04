A meio da eliminatória com o Milan para os quartos de final da Liga dos Campeões, o Nápoles marcou passo este sábado na Serie A, ao empatar na receção ao Hellas Verona (0-0).

Nos napolitanos, Mário Rui não saiu do banco, enquanto que Miguel Veloso, suspenso por acumulação de amarelos, não foi opção no Hellas.

De resto, Luciano Spalletti aproveitou para gerir a equipa para a segunda mão diante do Milan, e alguns habituais titulares começaram a partida no banco.

Com este resultado, o Nápoles lidera confortavelmente o campeonato italiano, com 14 pontos de vantagem sobre a Lazio, a oito jornadas do fim. O Hellas Verona continua em zona de despromoção, com 23 pontos.