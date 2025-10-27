De Bruyne lesiona-se a marcar penálti e está em risco de falhar visita à Luz
Internacional belga contraiu rotura muscular na coxa direita e pode não voltar a jogar em 2025
O Nápoles revelou esta segunda-feira que Kevin de Bruyne contraiu uma «rotura grave» na coxa direita e vai, agora, iniciar o processo de recuperação. O clube italiano não avança com o tempo de paragem, mas o jornal Gazzetta dello Sport avança que o internacional belga só deverá voltar em 2026, já depois do jogo com o Benfica, para a Liga dos Campeões, que está marcado para 10 de dezembro.
O internacional belga lesionou-se no momento em que marcou um penálti que abriu caminho para a vitória do Nápoles sobre o Inter Milão (3-1), no passado sábado, que permitiu à equipa de Antonio Conte subir ao primeiro lugar da classificação da Série A.
De Bruyne marcou o penálti, aos 33 minutos, mas, logo a seguir, agarrou-se à coxa, travando os festejos dos companheiros. Acabou por ser substituído logo a seguir por Mathias Oliveira, mas a gravidade da lesão só agora foi revelada.
«Após a lesão sofrida durante a partida contra a Inter, Kevin De Bruyne realizou exames no Hospital Pineta Grande, que revelaram uma rotura grave no bíceps femoral da coxa direita. O jogador já iniciou o seu programa de reabilitação», revela o Nápoles na última atualização clínica.
O clube não revela o tempo de paragem, mas segundo avança o jornal Gazzetta dello Sport, dificilmente De Bruyne regressará até ao final de 2025, deixando o influente jogador de fora do jogo com o Benfica, marcado para 10 de dezembro para o Estádio da Luz.
Uma baixa de peso para o Nápoles que já tinha feito duas assistências para a vitória sobre o Sporting (2-1), também na Liga dos Campeões, no Estádio Diego Armando Maradona.
Veja o momento da lesão de De Bruyne: