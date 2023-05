Depois de ter tropeçado no fim de semana passado na receção à Sassuolo de Paulo Sousa, o Nápoles tem nesta quinta-feira mais uma oportunidade para se sagrar campeão de Itália.

A equipa de Mário Rui só precisa de um ponto na deslocação a casa da Udinese de Beto e o clima em Nápoles é, naturalmente, de festa.

Apesar do jogo ser fora de casa, no exterior do Estádio Diego Armando Maradona, antigo San Paolo, tem-se vivido um autêntico ambiente de jogo, como se os napolitanos jogassem ali mesmo. Não é para menos: é que há 33 anos que o scudetto escapa ao clube.

São imagens incríveis!