O Nápoles quebrou o silêncio sobre o controverso vídeo de Victor Osimhen, garantindo que nunca pretendeu ofender o avançado nigeriano que, na quarta-feira regressou aos relvados e até marcou um golo na vitória sobe a Udinese (4-1).

Recordamos que a polémica surgiu depois do clube ter publicado um vídeo na rede social TikTok, em tom jocoso, em que Osimhem aparece falhar um penálti frente ao Bolonha.

«O Nápoles, para evitar qualquer instrumentalização sobre a questão, especifica que nunca quis ofender ou ridicularizar Victor Osimhen, a grande figura da nossa equipa. Prova disso é que, durante o estágio de verão, o clube rejeitou determinantemente qualquer proposta recebida para a transferência do avançado para o estrangeiro», lê-se no comunicado emitido pelo clube, já depois do representante do jogador ter ameaçado avançar com um processo judicial contra o clube.

O clube explica ainda que o vídeo não foi publicado com a intenção de gozar com o jogador, mas sim atrair um público mais jovem. «As redes sociais, em particular o TikTok, sempre utilizaram uma linguagem mais expressiva, de forma ligeira e criativa, sem querer, como no caso de Osimhen como protagonista, ter qualquer intenção de insulto ou escárnio. Em todo o caso, se Victor se sentiu ofendido, não era essa a intenção do clube», reforça ainda comunicado.

O vídeo que agitou o balneário do campeão italiano: