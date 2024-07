O Nápoles anunciou esta tarde a contratação de Rafa Marín, jogador de 22 anos que chega proveniente do Real Madrid.

É o segundo reforço oficializado pelo emblema italiano esta quarta-feira, depois de revelada a chegada de Leonardo Spinazzola.

Segundo a imprensa internacional, pelos serviços de Marín o Nápoles vai pagar 12 milhões de euros.

Defesa-central, Rafa Marín fez formação no Real Madrid, mas nunca chegou a estrear-se pela equipa principal dos merengues. Na última época esteve cedido ao Alavés, conjunto pelo qual fez 35 jogos.

