O Nápoles reencontrou o trilho das vitórias e, neste sábado, venceu na visita ao Hellas Verona (2-1). Em duelo da 27.ª jornada do campeonato, os campeões em título contaram com o extremo Alisson Santos – emprestado pelo Sporting – de início.

O avançado Hojlund inaugurou o marcador a favor dos napolitanos ao segundo minuto, enquanto o médio Akpa Akpro restabeleceu a igualdade aos 65 minutos. De parada e resposta, mas com ascendente para o Nápoles, Lukaku entrou aos 73m e estreou-se a marcar na época aos 90+6m, na última jogada.

Assim, o Nápoles leva 53 pontos no terceiro lugar, a 11 pontos do líder Inter Milão. Segue-se a receção ao Torino (15.º), na sexta-feira (19h45).

Por sua vez, o Hellas Verona é 20.º e último, com 15 pontos, a nove de zona segura. A 8 de março, às 14 horas, há visita ao Bolonha de João Mário (8.º).

Também neste sábado, o Como venceu na receção ao Lecce (3-1), num encontro que contou com os defesas Tiago Gabriel e Danilo Veiga – dupla ex-Estrela da Amadora – de início nos visitantes. Ainda que o médio Coulibaly tenha adiantando o Lecce ao minuto 13, o Como edificou a reviravolta graças aos avançados Douvikas (18m) e Jesus Rodríguez (35m) e ao defesa Kempf (44m).

Tal primeira parte permitiu ao Como retomar o quinto lugar, com 48 pontos, a dois da zona Champions. Ao cabo de duas vitórias consecutivas – três jornadas a pontuar – os comandados de Fàbregas visitam o Cagliari (13.º), no sábado (14h).

Antes, na terça-feira (20h), na primeira mão das meias-finais da Taça, o Como recebe o Inter Milão.

Por sua vez, o Lecce é a primeira equipa em lugares de descida (18.º), com 24 pontos, igualado com Cremonese (17.ª) e Fiorentina (16.ª). Segue-se a receção à Cremonese, a 8 de março (11h30).