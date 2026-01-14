O Nápoles foi incapaz de desatar o nulo na receção ao Parma, em acerto de calendário a contar para a 16.ª jornada do campeonato (0-0). Na tarde desta quarta-feira, o extremo David Neres entrou aos 58 minutos. Antes, ao minuto 11, o médio McTominay viu a vantagem caseira ser desfeita pelo VAR, uma vez que o médio escocês marcou em fora de jogo.

Apesar do domínio do Nápoles – 69-31 de posse de bola, 16-4 em remates e 7-1 em cantos – o Parma forçou o empate, com a linha defensiva comandada pelo guardião Rinaldi a evidenciar-se.

Desta forma, o Nápoles atinge a quinta jornada consecutiva a pontuar, mas também o terceiro empate consecutivo, depois de igualdades com Inter e Hellas Verona. Assim, ocupam o terceiro lugar, com 40 pontos, a três do líder Inter. Segue-se a receção ao Sassuolo (11.º), no sábado (17h).

Por sua vez, o Parma ocupa o 14.º posto, com 22 pontos, oito de vantagem sobre a zona de despromoção. Ao cabo de um empate e uma vitória, segue-se a receção ao Génova (15.º), no domingo (11h30).