Na sexta jornada da Serie A, na noite deste domingo, o Nápoles triunfou na receção ao Monza, por 2-0.

Entre os visitantes, o lateral Pedro Pereira (ex-Benfica) foi titular, disputando 87 minutos. Por sua vez, o avançado Dany Mota não constou da convocatória, uma vez que recupera de uma lesão muscular no glúteo.

Quanto aos anfitriões, Neres foi a jogo aos 87 minutos.

Numa primeira parte de sentido único, o Nápoles garantiu a vantagem por Politano, aos 22 minutos. Pouco depois, aos 33 minutos, o georgiano Kvaratskhelia assinou o 2-0.

No segundo tempo, apesar da reação do Monza, o marcador não se alterou.

Assim, o Nápoles alcançou a liderança isolada da Serie A, com 13 pontos, mais um face à Juventus.

Na próxima ronda, Neres e companhia receberão o Como (10.º), na sexta-feira (17h30).

Quanto ao Monza, é 19.º e penúltimo, com três pontos. Segue-se a receção à Roma (9.ª), no domingo (17h).

Empate amargo antes da Europa

Na tarde deste domingo, a Fiorentina empatou a zeros na visita ao Empoli. Apesar do controlo dos visitantes, nenhum dos 13 remates levou a direção da baliza.

Ora, a Fiorentina é 11.ª, com sete pontos. Segue-se uma pausa no campeonato, para receber o The New Saints, do País de Gales, na primeira ronda da «renovada» Liga Conferência (quinta-feira, 20h).

No regresso à Serie A, a Fiorentina receberá o Milan (3.º), na noite de domingo (19h45).

Quanto ao Empoli, segue invicto no sexto posto, com 10 pontos. Segue-se a visita à Lazio (7.ª), na tarde de domingo (14h).