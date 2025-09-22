No encerramento da quarta ronda da Serie A, o Nápoles triunfou na receção ao Pisa, por 3-2. O ex-Benfica Neres não saiu do banco dos anfitriões, enquanto o defesa Tomás Esteves (ex-FC Porto) não saiu do banco do Pisa.

O marcador foi inaugurado aos 39 minutos, pelo médio Gilmour. Na etapa complementar, o avançado Nzola restabeleceu a igualdade, de penálti, aos 59 minutos. Entre trocas, o defesa Spinazzola e o avançado Lorenzo Lucca resolveram a contenda, com golos aos 73 e 82 minutos, respetivamente.

Apesar do 3-2 aplicado pelo médio Lorran aos 90 minutos, o Nápoles retomou a liderança, com 12 pontos, dois de vantagem sobre a Juventus. Segue-se a visita ao Milan (3.º), no domingo (19h45).

Por sua vez, o Pisa é 19.º e penúltimo, com um ponto. No domingo há receção à Fiorentina (17.º).